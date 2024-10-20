وقفة في أم الفحم تنديدا بالعدوان الإسرائيلي على فلسطين ولبنان

وطن: شارك العشرات من أهالي مدينة أم الفحم ومنطقة وادي عارة داخل الأراضي الفلسطينية المحتلة، اليوم الأحد، في وقفة احتجاجية عند مدخل المدينة، احتجاجًا على حرب الإبادة الجماعية التي يتعرض لها قطاع غزة منذ أكثر من عام، وكذلك احتجاجًا على الحرب على لبنان.

ورفع المشاركون في الوقفة لافتات تطالب بوقف الحرب على غزة وإنهاء الإبادة الجماعية التي تشنها قوات الاحتلال الإسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني.

وكُتب على بعض اللافتات: "أوقفوا الإبادة الجماعية"، "أوقفوا إعدام الأطفال"، "لا للمذابح بحق أهلنا".