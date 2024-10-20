تظاهرات في عواصم ومدن عالمية تنديدا بالعدوان على قطاع غزة

وطن: شهدت العديد من العواصم والمدن حول العالم، اليوم الأحد، تظاهرات حاشدة تنديدا بالعدوان "الإسرائيلي" على قطاع غزة.

وشارك الآلاف في تظاهرات نظمت في ولاية نيويورك الأميركية، والعاصمة النرويجية أوسلو، والعاصمة البلجيكية بروكسل، ومدن جنوا الإيطالية، وروتردام الهولندية، ويوتبوري ومالمو في السويد، دعما للشعب الفلسطيني، وللمطالبة بوقف إطلاق النار، وإدخال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة.

ورفع المشاركون في التظاهرات الأعلام الفلسطينية، واللافتات المنددة بالجرائم التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي بحق شعبنا.

ودعا المشاركون إلى وقف المعايير المزدوجة وضرورة محاكمة الاحتلال على مجازره ضد الشعب الفلسطيني، خاصة الأطفال، ونددوا بالإبادة الجماعية في قطاع غزة.