مستوطنون يهاجمون المزارعين في سهل رامين شرق طولكرم

وطن: هاجم مستوطنون، مساء اليوم الأحد، المزارعين أثناء قطفهم ثمار الزيتون في سهل رامين شرق طولكرم.

وقال مزارعون، إن مجموعة كبيرة من المستوطنين هاجمتنا بشكل مفاجئ ونحن يقطفون ثمار الزيتون، وأجبرتنا على الخروج من الأرض بقوة السلاح".

وأضافوا أن عددا من المستوطنين كان مدججا بالسلاح، واعتدوا بالضرب على الشبان، لإجبارهم عن مغادرة المكان بالقوة.

يشار إلى أنه ومنذ بدء موسم الزيتون، يتعرض المزارعون في سهل رامين للاعتداء من المستوطنين الذي يهاجمونهم، وعلى رأسهم مستوطن استولى على مساحة من السهل، وأقام عليها بؤرة استيطانية يرعى بها أغنامه، ويطارد المزارعين أثناء تواجدهم في أراضيهم.