3 شهداء من عناصر الجيش اللبناني والاحتلال يواصل قصف بلدات في لبنان

وطن: استشهد 3 أفراد في الجيش اللبناني، اليوم الأحد، في استهداف من قبل قوات الاحتلال جنوب لبنان.

وقالت الوكالة الوطنية للإعلام إن الاحتلال الإسرائيلي "استهدف آلية للجيش على طريق عين ابل- حانين في الجنوب، ما أدى الى ارتقاء 3 شهداء".

وشن طيران الاحتلال غارات على بلدات شيحين، وعيتا الشعب، وحاريص، وبرعشيت، وشقرا، وعيناتا، والمنطقة الواقعة بين بلدتي جيشيت وعبا، بالتزامن مع قصف مدفعي لبلدتي مجدل سلم وبرعشيت بالقذائف الثقيلة.

كما شن طيران الاحتلال سلسلة غارات على عدد من قرى وبلدات قضاء صور.