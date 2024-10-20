أبو عبيدة: قيادة القسام تلقت بفخر تقارير عملية البحر الميت البطولية التي عززت آفاق الجبهة الأردنية الواعدة

وطن: قال أبو عبيدة الناطق العسكري باسم كتائب القسام -الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)- إن قيادة الكتائب "تلقت بفخر تقارير عملية البحر الميت البطولية التي عززت آفاق الجبهة الأردنية الواعدة".

وأضاف أبو عبيدة -في تصريح خاص بموقع القسام الإلكتروني- أن "الشهيدين حسام أبو غزالة وعامر قواس من أبطال طوفان الأقصى وسيظلان نموذجا ملهما لنشامى الأردن".



وكان الشهيدان الأردنيان عامر قواس وحسام أبو غزالة تسللا يوم 18 أكتوبر/تشرين الأول 2024 من الحدود الأردنية واشتبكا مع جنود الاحتلال قرب منطقة "عين جدي" في البحر الميت.

ونقلت إذاعة جيش الاحتلال أن حادثة إطلاق النار وقعت على بعد نحو 3 كيلومترات من مستوطنة إيلوت جنوبي البحر الميت.

وقال مصدر عسكري أردني للجزيرة إن منفّذي عملية البحر الميت "لا ينتسبان إلى قواتنا المسلحة، وإن الزي الذي يرتديانه لا نستخدمه".

وآنذاك، أشادت حركة حماس بعملية إطلاق النار "البطولية قرب الحدود الفلسطينية الأردنية"، وقالت إنها تطور مهم في معركة طوفان الأقصى.

وأضافت حماس -في بيان- أن عملية البحر الميت تأتي في سياق الرد الطبيعي لأبناء الأمتين العربية والإسلامية على جرائم الاحتلال.



يشار إلى أن العسكري الأردني المتقاعد ماهر الجازي قتل في سبتمبر/أيلول الماضي 3 جنود إسرائيليين عند معبر اللمبي، قبل أن يستشهد في تبادل لإطلاق النار.