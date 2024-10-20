بتمويل ذاتي.. بلدية بيرزيت تُنفذ سلسلة من مشاريع البنية التحتية

وطن: يسعى المجلس البلدي في مدينة بيرزيت لتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين في هذه المناطق ولتحريك عجلة الاستثمار، بتقديم خدمات اضافية للسكان بما فيها تقديم خدمة الصرف الصحي وتغير شبكات المياه والكهرباء والاتصالات، ومن هذا المنطلق قامت بلدية بيرزيت بوضع منطقة الامير حسن على سلم اولوياتها وتمت مراسلة كافة الجهات المانحة لتقديم منحة لتأهيل شوارع المنطقة ودون استجابة تذكر فأخذت البلدية على عاتقها مسؤولية تأهيل الشارع الرئيسي الرابط بين بيرزيت وبرهام وجيبيا وكوبر والتي يقدر تعداد سكانها ب 20 الف نسمة.

وذكرت البلدية أنه تم التعاقد على مشروع لانشاء شبكة صرف صحي لتأهيل ما يزيد 3.5 كيلومترا في مشروع كبير مكون من مرحلتين وبتكلفة تزيد عن 3.5 مليون شيكل تم انجاز المرحلة الاولى منه بقيمة 1.9 مليون شيكل وتم تمديد ما يزيد عن 1.5 كيلومترا من انابيب ال UPCV بقطر 10 انش وتنفيذ ما يزيد عن 52 منهل بارتفاعات تمت دراسة ارتفاعاتها وفقا للواقع لخدمة معظم المواطنين القاطنين في المنطقة وربط مساكنهم على الشبكة العامة بالانسياب وتراوحت الارتفاعات بين 1.5 متر الى 4.5 مترا وقد قام مقاول المشروع شركة الامجاد العربية بالعمل بكفاءة وانتاجية عالية.

وحرصا من البلدية على انهاء كافة اعمال شركة الخدمات في الشارع المذكور تمت مراسلة شركات الخدمات لانهاء اعمالها وتم انجاز الخدمات التالية:

1. مصلحة مياه محافظة القدس:

تمت المباشرة في اعمال تجديد لشبكة المياه في المنطقة من خلال مقاول مصلحة مياه محافظة القدس بطول 2 كيلومتر وبتكلفة تصل الى مليون شيكل حيث تم انجاز ما يزيد عن 50% من اعمال المشروع وتم تمديد انابيب بأقطار متنوعة 2 انش و3 و4 انش بالاضافة الى تمديد وصلات منزلية وتحويل المشتركين على الشبكة الجديدة بالاضافة الى تنفيذ اعمال وصلة رئيسية مهمة وقد عملت طواقم المصلحة على تنفيذ الاعمال بمهنية عالية و الشكر موصول لمقاول المشروع شركة العمر للمقاولات.



2. شركة كهرباء محافظة القدس:

تمت المباشرة في اعمال حفريات كابل ضغط عالي طول 350 متروتمت ازالة 3 أبراج ضغط عالي و زراعة اعمدة ضغط منخفض عدد 4 و تنفيذ شبكه ضغط منخفض هوائي طول 100متر وبلغت كلفة تنفيذ الاعمال 100 الف شيكل علما انه تم تنفيذها من خلال شركة العمر للمقاولات.



3. شركة الاتصالات الفلسطينية:

باشرت شركة الاتصالات الفلسطينية بتأهيل شبكة الاتصالات وقامت بتنفيذ تمديدات هوائية وارضية بطول يصل الى 350 مترا طوليا من خلال شركة مايستري كونترول للحلول الهندسية والمقاولات العام التي نفذت الاعمال بمهنية وسرعة فائقة وتخلل الاعمال حفر قطعات للشوارع ونقل اعمدة بسبب اعمال التوسعة للشارع.

ولاحقا للاعمال اعلاه ونظرا للضرر الكبير الذي لحق ببنية الشارع قررت بلدية بيرزيت تعبيد الشارع على كامل عرضه وتحقيق العروضات الهيكلية على كامل نطاق العمل الذي ترتب عليه :

- ازالة تعديات حيث ما وجدت

- توسعة مفترقات الطرق وتحقيق العرض الهيكلي للشارع

- تنفيذ اعمال تهبيط لعدة مقاطع يزيد عن 500 م.ط لتحسين مناسيب الشارع وذلك لتخفيف من خطر حوادث السير في هذه المنطقة والذي ترتب عليه تشغيل الاليات التابعة للبلدية لتهبيط الخدمات في هذه المنطقة والتي شملت خط ضغط عالي و تهبيط خطين مياه ناقلين لصالح مصلحة مياه محافظة القدس.

- تعديل مناسيب الشارع لتحقيق افضل تصريف لمياه الامطار.

- تنفيذ 1200 مترا طوليا من الارصفة على جانبي الطريق وحيث ما يلزم لحماية المشاة بالاضافة لتحقيق تصريف مياه الامطار بشكل افضل.

وختاما تم تعبيد نطاق العمل المنجر في المشروع على ثلاثة مراحل:

1. تعبيد فوق خنادق الصرف الصحي وخنادق مياه الامطار بمساحة 800 مترا مربعا

2. تعبيد من مفرق ابو غضب الى مفرق حديقة بلدية بيرزيت بمساحة 5000 مترا مربعا

3. تعبيد المرحلة الاخيرة بمساحة 6000 مترا مربعا

يعد هذا المشروع من المشاريع النوعية التي تضاف لانجازات البلدية لتحقيق التنمية المستدامة ولتعزيز جودة الحياة و الارتقاء بالمستوى الخدماتي للمجتمع ، وقد تحمل المواطنون في المنطقة اعمال مكثفة واغلاقات وغبار خلال فترة تنفيذ المشروع وعليه نشكر للمواطنين لتحملهم وصبرهم وثقتهم في بلدية بيرزيت ونعدكم ان نعمل على انجاز المرحلة الثانية من المشروع بأقرب وقت.