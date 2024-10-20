مئات المستوطنين بينهم بن غفير يقتحمون الأقصى ويؤدون طقوسا تلمودية في باحاته

وطن: اقتحم، اليوم الاحد، مئات المستوطنين في مقدمتهم وزير الأمن القومي في حكومة الاحتلال ايتمار بن غفير، المسجد الأقصى المبارك، في رابع أيام ما يسمى "عيد العرش" اليهودي، بحماية مشددة من قوات الاحتلال.

وأفادت مصادر محلية، بان ما يزيد على 434 مستوطنا اقتحموا المسجد الأقصى، وأدوا طقوسا تلمودية، ونفخت إحدى المستعمرات بالبوق، وقام آخرون بما يسمى "السجود الملحمي"، في باحات الأقصى.

وأضافت المصادر ذاتها، أن مجموعة من المستوطنين تجمهروا عند باب القطانين، أحد أبواب المسجد الأقصى الرئيسية من الجهة الشمالية، وأدوا طقوسا تلمودية في المكان.

وكانت قوات الاحتلال، قد شددت من إجراءاتها العسكرية في البلدة القديمة من القدس، وأغلقت الطريق المؤدي الى باب المغاربة من باب الاسباط، وعرقلت وصول الأهالي الى المسجد الأقصى لتأمين اقتحام المستعمرين.