شركة كهرباء محافظة القدس تعلن قطع الكهرباء عن بعض المناطق في محافظة رام الله والبيرة

وطن: أعلنت شـركة كهربـاء محافظة القـدس عـن اضطرارها آسفة لقطـــع التـــيار الكهربائي من الساعة الثامنة والنصف صباحا حتى الساعة الواحدة ظهرا يوم الإثنين الموافق 21/10/2024 عن كل من المناطق التالية من محافظة رام الله والبيرة :

أجزاء من البيرة وتشمل: شارع بيرزيت القديم والمجاورين ، أجزاء من منطقة السلامية وتشمل إسكان أبو سليم والمجاورين ، إسكان القدس والمجاورين ، فلل شهاب والمجاورين



تعتذر الشركة عن هذا الاجراء الضروري الناتج عن قيام الشركة بأعمال التحويلات والصيانة على شبكات الضغط العالي المزودة لتلك المناطق.