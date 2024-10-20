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شركة كهرباء محافظة القدس تعلن قطع الكهرباء عن بعض المناطق في محافظة رام الله والبيرة

20.10.2024 09:30 AM
شركة كهرباء محافظة القدس تعلن قطع الكهرباء عن بعض المناطق في محافظة رام الله والبيرة

وطن: أعلنت شـركة كهربـاء محافظة القـدس عـن اضطرارها آسفة لقطـــع التـــيار الكهربائي من الساعة الثامنة والنصف صباحا حتى الساعة الواحدة ظهرا يوم الإثنين  الموافق 21/10/2024  عن كل من المناطق التالية من محافظة  رام الله والبيرة :

أجزاء من البيرة وتشمل: شارع بيرزيت القديم والمجاورين ، أجزاء من منطقة السلامية وتشمل إسكان أبو سليم والمجاورين ، إسكان القدس والمجاورين ، فلل شهاب والمجاورين

 


تعتذر الشركة عن هذا الاجراء الضروري الناتج عن قيام الشركة بأعمال التحويلات والصيانة على شبكات الضغط العالي المزودة لتلك المناطق.

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