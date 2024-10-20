فتح: الاحتلال حوّل غزة إلى بركة دماء والصمت الدولي مخزٍ ومثير للريبة

وطن: صرح المتحدث باسم حركة فتح، مفوضية التعبئة والتنظيم، عبد الفتاح دولة، بأن قوات الاحتلال الإسرائيلي حولت قطاع غزة إلى بركة من دماء الشعب الفلسطيني، عبر ارتكاب مجازر إبادة بشعة تجاوزت كل الحدود، مستهدفة مناطق جباليا وبيت لاهيا وشمال وغرب القطاع دون توقف.

وأكد دولة في بيانه أن حالة الصمت الدولي وغياب أي تحرك ضاغط على الاحتلال لوقف جرائمه تُعد مخزية ومثيرة للريبة، وكأن العالم يقبل بهذه الجريمة ويستسهل سفك الدم الفلسطيني بلا رادع أو تحرك جاد.

وأضاف دولة أن المطلوب الآن هو تحرك فوري وشامل على كل المستويات، من جميع الدول العربية والإسلامية والمجتمع الدولي، لوقف هذه المذبحة المتواصلة. كما دعا إلى اتخاذ إجراءات عقابية عاجلة بحق مجرمي دولة الاحتلال قبل أن يستكملوا مخططهم في القضاء على شعبنا في غزة، سواء بالقتل أو التجويع أو التهجير.