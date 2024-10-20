الإغاثة الطبية: قصف الاحتلال لمستشفيات شمال غزة جريمة حرب تتطلب تدخلا دوليا عاجلا

رام الله - وطن: دعت جمعية الإغاثة الطبية لضرورة التدخل الدولي العاجل لإنقاذ حياة المرضى و الطواقم الطبية و المصابين في مستشفيات الاندونيسي والعودة وكمال عدوان والتي تعرضت جميعهن لقصف عنيف فضلا عن حصارها المشدد منذ اسبوعين .

وأمام هذا التصعيد و الاستهداف الخطير للمستشفيات استشهاد اثنين من المرضى داخل المستشفى الاندونيسي حذر الدكتور مصطفى البرغوثي رئيس الإغاثة الطبية من تكرار نفس السيناريو الذي شهدته مستشفيات قطاع غزة من تدمير و اقتحامات و اعتقالات الأمر الذي يستدعي سرعة التدخل لتوفير الحماية اللازمة و العمل الجاد و المسؤول لإدخال المستلزمات الطبية لإنقاذ حياة المرضى و المصابين

معتبرا هذا العدوان بمثابة جريمة حرب تتسبب في تعطيل المرافق الصحية و تعريض حياة المرضى و المصابين للخطر و الموت .

