القطاع الصحي في شبكة المنظمات الأهلية يطالب بتدخل لوقف عدوان الاحتلال بحق مستشفيات شمال قطاع غزة وحماية المرضى ‏والطواقم الطبية

وطن: استنكر القطاع الصحي في شبكة المنظمات الأهلية بشدة جريمة الاحتلال بمواصلة استهداف المستشفيات الثلاثة في ‏شمال قطاع غزة.‏

وأشار القطاع الصحي في بيان وصل لوطن نسخة عنه إلى أن الاحتلال قام بقصف المستشفيات الثلاثة العودة، والإندونيسي، وكمال عدوان حيث يتواجد ‏مئات المرضى، والطواقم الطبية ما أسفر عن استشهاد وإصابة عدد من المواطنين ومحاصرة دبابات الاحتلال للمستشفى ‏الإندونيسي وقطع الكهرباء عنه.‏

وحذر القطاع الصحي في الشبكة من التداعيات الخطيرة لهذا العدوان الجديد على حياة أعداد كبيرة من المرضى والجرحى ‏والمنظومة الطبية في شمال قطاع غزة المحاصر منذ مطلع شهر أكتوبر الجاري والتي تعمل من أجل إنقاذ أراوح المرضى ‏والجرحى في ظل نقص حاد للأدوية والمستهلكات الطبية والوقود والمواد الغذائية.‏

وطالب القطاع الصحي في الشبكة بتدخل دولي فوري وعاجل لوقف العدوان الإسرائيلي على المستشفيات في شمال ‏قطاع غزة، وحماية المرضى والجرحى والطواقم الطبية ورفع الحصار عن شمال قطاع غزة وإدخال الاحتياجات من أدوية ‏ومهمات طبية ووقود.‏

وذّكر القطاع الصحي في الشبكة بارتكاب الاحتلال بمجازر بحق المرضى والجرحى في عدد من المستشفيات خلال الأشهر ‏الماضية واعتداء واعتقال بحق الطواقم الطبية وتدمير المستشفيات والمنظومة الطبية. ‏