القطاع الصحي في شبكة المنظمات الأهلية يطالب بتدخل لوقف عدوان الاحتلال بحق مستشفيات شمال قطاع غزة وحماية المرضى والطواقم الطبية
وطن: استنكر القطاع الصحي في شبكة المنظمات الأهلية بشدة جريمة الاحتلال بمواصلة استهداف المستشفيات الثلاثة في شمال قطاع غزة.
وأشار القطاع الصحي في بيان وصل لوطن نسخة عنه إلى أن الاحتلال قام بقصف المستشفيات الثلاثة العودة، والإندونيسي، وكمال عدوان حيث يتواجد مئات المرضى، والطواقم الطبية ما أسفر عن استشهاد وإصابة عدد من المواطنين ومحاصرة دبابات الاحتلال للمستشفى الإندونيسي وقطع الكهرباء عنه.
وحذر القطاع الصحي في الشبكة من التداعيات الخطيرة لهذا العدوان الجديد على حياة أعداد كبيرة من المرضى والجرحى والمنظومة الطبية في شمال قطاع غزة المحاصر منذ مطلع شهر أكتوبر الجاري والتي تعمل من أجل إنقاذ أراوح المرضى والجرحى في ظل نقص حاد للأدوية والمستهلكات الطبية والوقود والمواد الغذائية.
وطالب القطاع الصحي في الشبكة بتدخل دولي فوري وعاجل لوقف العدوان الإسرائيلي على المستشفيات في شمال قطاع غزة، وحماية المرضى والجرحى والطواقم الطبية ورفع الحصار عن شمال قطاع غزة وإدخال الاحتياجات من أدوية ومهمات طبية ووقود.
وذّكر القطاع الصحي في الشبكة بارتكاب الاحتلال بمجازر بحق المرضى والجرحى في عدد من المستشفيات خلال الأشهر الماضية واعتداء واعتقال بحق الطواقم الطبية وتدمير المستشفيات والمنظومة الطبية.