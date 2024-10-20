د. عمار الدويك يكتب لوطن: الدعم الألماني المطلق لإسرائيل: عقدة ذنب أم استمرار في الذنب؟

كعادتها، تقف ألمانيا اليوم في الجانب الخطأ من التاريخ، الذي يبدو أنها لم تستخلص منه العبر الضرورية. ففي الوقت الذي تشن فيه إسرائيل أبشع عدوان وأكثره دموية ضد الشعب الفلسطيني منذ النكبة، ترفع ألمانيا من مستويات دعمها السياسي والعسكري والاقتصادي لإسرائيل، مما يجعلها شريكة بشكل مباشر أو غير مباشر في إبادة غزة وتجويع سكانها وإطالة أمد الحرب، وهو ما يثير التساؤلات حول الدوافع الحقيقية وراء هذا الدعم.

المسؤولون الألمان غالباً ما يبررون هذا الموقف من منطلق التزامهم بأمن إسرائيل، والذي أصبح بالنسبة لهم Staatsräson، أي "مصلحة الدولة العليا"، أو حتى "مبرر وجود الدولة". وهذا الأمر بأنه نابع من الشعور بالذنب بسبب الجرائم التي ارتكبتها ألمانيا النازية ضد اليهود ثلاثينات واربعينات القرن الماضي وصولاً لما حدث خلال الحرب العالمية الثانية. ولكن السؤال المطروح هنا: هل هذا الشعور بالذنب/ الإلتزام يكفي لتبرير دعم غير محدود لسياسات وممارسات إسرائيل الاجرامية، إلى حد وصل تبرير وزيرة خارجية المانيا حرق المدنيين وهم احياء في خيام أقيمت للنازحين في ساحات المستشفيات ومدارس وكالة الغوث ومراكز ايواء وغيرها. هذه التصريحات التي تشجع إسرائيل على الاستمرار في نهجها وهذا ربما ما أدى ارتكاب فعلتها في فناء مستشفى شهداء الأقصى الأسبوع الماضي.

الندم على الإبادة الجماعية التي ارتكبها النازيون بحق اليهود وأقليات أخرى يجب أن يكون دافعاً نحو تجنب تكرار أي شكل من أشكال الإبادة أو العنصرية. ومع ذلك، فإن ما نراه اليوم من دعم ألمانيا لإسرائيل في حربها ضد الفلسطينيين يشير إلى أن ألمانيا لم تتعلم الدرس التاريخي الذي كان من المفترض أن يرسّخ رفضًا قاطعًا لكل أشكال التمييز والعنصرية. بل على العكس، فإن هذا الدعم يعكس، إلى حد ما، تصاعد العنصرية والكراهية تجاه المهاجرين والمسلمين داخل المجتمع الألماني، وهي ظاهرة متزايدة في السنوات الأخيرة، تذكر بتصاعد العنصرية في المانيا في ثلاثينيات القرن الماضي.

من الواضح أن ألمانيا لم تتخلص بعد من إرثها التاريخي المثقل بالعنصرية، وإنما أخذت هذه العنصرية أشكالًا جديدة. فتحت غطاء دعم إسرائيل بدعوى محاربة معاداة السامية، تخفي المانيا تصاعد كراهية المسلمين "الاسلاموفوبيا" في داخل مفاصل المجتمع الألماني ومؤسساته الرسمية.

في منطقتنا العربية، لم تكن لدى الشعوب العربية ضغينة تجاه ألمانيا تاريخياً، إذ لم يكن لها دور استعماري مباشر في المنطقة. ولكن الدعم الألماني المطلق لإسرائيل بات يثير استياءً متزايداً في الشارع العربي ويشوه صورتها التي كانت نموذجية، وهو ما سيؤثر حتماً على علاقات ألمانيا بالشعوب العربية ومصالحها التجارية ومكانتها على المدى الطويل.

إلى جانب ذلك، تعاني ألمانيا نفسها داخلياً من تأثير هذا الدعم على قيمها الديمقراطية. القيود التي تُفرض على حركات الاحتجاج والتعبير السلمي عن الرأي تحت ذريعة محاربة معاداة السامية تُلحق ضرراً بالديمقراطية الألمانية، التي طالما كانت واحدة من أبرز القيم التي تفخر بها البلاد.

ألمانيا، التي قدمت للعالم فلاسفة العقلانية والتنوير، ولعبت دوراً محورياً في إرساء قواعد القانون الدولي وإنشاء مؤسساته، بما فيها المحاكم الدولية، تجد نفسها اليوم في موقف يتعارض مع قيمها والمبادئ التي تبنتها عبر العقود الماضية مما يستوجب مراجعة عميقة. المانيا مطالبة بإعادة نظر جادة في مواقفها تجاه فلسطين، وخاصة فيما يتعلق بالدعم غير المشروط لإسرائيل، والذي أصبح أكثر فجاجة بعد أحداث السابع من أكتوبر.

بعد انتهاء الحرب العالمية الثانية وسقوط النظام النازي، تساءل الألمان كيف كانوا يدعمون فظائع النظام النازي، وقد يأتي اليوم الذي سيستفيق فيه الألمان من حالة الدعم الأعمى لإسرائيل، والذي قد يُنظر إليه في المستقبل كفصل آخر من الفصول المؤلمة في تاريخ ألمانيا الحديث.