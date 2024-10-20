المقاومة الإسلامية في العراق تُهاجم هدفاً حيوياً في الجولان السوري المحتل عبر المسيرات

وطن: هاجمت المقاومة الإسلامية في العراق، فجر اليوم الأحد، هدفاً حيوياً إسرائيلياً في الجولان السوري المحتل.

وتوعّدت المقاومة العراقية في بيان، بأنّها ستستمرّ في "دكّ معاقل الأعداء بوتيرة متصاعدة"، استمراراً بنهجها في مقاومة الاحتلال، ونُصرةً لفلسطين ولبنان، و"ردّاً على المجازر التي يرتكبها الكيان الغاصب بحقّ المدنيين من أطفال ونساء وشيوخ".

وبالتزامن، نشرت المقاومة الإسلامية في العراق مشاهد من إطلاقها للطيران المسير في اتجاه هدف حيوي في الجولان المحتل.