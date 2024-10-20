حماية ضحايا النزوح والسكان أثناء الحروب

كتب رائد عبد الفتاح مهنا: تنشأ أزمة الهجرة الحالية نتيجة للصراعات التي تصاحبها فظائع جماعية وانتهاكات لحقوق الإنسان.

وتوجد الغالبية العظمى من اللاجئين في بلدان مجاورة لدولهم الأصلية، وعلى سبيل المثال، كان نحو ما يقارب 85 في المئة من اللاجئين السوريين المسجلين في عام 2021 ولا يزالون في البلدان المجاورة مثل تركيا ولبنان والأردن والعراق.

حيث استقبل لبنان وحده، الذي بلغ عدد سكانه5.8 مليون نسمة في عام 2024 ، 1.5 مليون لاجئ سوري. ويسعى بعض اللاجئين، الذين اقتلعوا من ديارهم ومجتمعاتهم وثقافاتهم، وصدمتهم التجارب المؤلمة، إلى الانتقال إلى بلدان أبعد، على أمل بدء حياة أكثر أمانا وإنتاجية هناك.

توفر الحماية القانونية للسكان المدنيين في النزاعات المسلحة، الدولية وغير الدولية على السواء، حتى لو لم يعترف أحد المتحاربين بحالة الحرب.

غير أن القواعد الإنسانية تنطبق على جميع سكان أطراف النزاع، دون تمييز على أساس العرق أو الجنسية أو الدين أو الرأي السياسي. وهي تهدف إلى المساعدة على تخفيف معاناة السكان المدنيين، ولا سيما الأطفال، أثناء الحرب .

وفي هذا الصدد، تلتزم الدول المتحاربة باتخاذ التدابير اللازمة لضمان عدم ترك الأطفال دون سن 15 عاماً الذين تيتموا أو انفصلوا عن أسرهم نتيجة للحرب، من أجل تسهيل اعالتهم وتربيتهم في جميع الظروف، ووفقاً للمادة 24 من اتفاقية جنيف المتعلقة بحماية المدنيين وقت الحرب:

لا يجوز اتخاذ أي تدابير مادية أو معنوية ضد السكان المدنيين من أجل الحصول على أي معلومات منهم أو من أطراف ثالثة. وتشير المادة إلى أنه يحظر على الدول المتحاربة إلحاق معاناة بدنية بالسكان المدنيين أو اتخاذ أي تدابير تؤدي إلى وفاتهم أثناء نزاع مسلح. ولا ينطبق هذا الحظر على القتل والتعذيب والعقاب البدني والتشويه والتجارب الطبية أو العلمية فحسب، بل ينطبق أيضا على جميع أعمال العنف الأخرى التي يرتكبها الممثلون المدنيون والعسكريون للطرف المتحارب. وبالإضافة إلى ذلك، تحظر الأعمال التالية ضد السكان المدنيين: العقاب الجماعي، واستخدام التجويع بين السكان المدنيين كوسيلة من أساليب الحرب، والإكراه البدني أو المعنوي، والإرهاب، والسرقة، وأخذ الرهائن. ويجب على الأطراف المتحاربة ألا تستخدم حركة السكان المدنيين أو الأفراد المدنيين لحماية منشآت أو نقاط أو مناطق معينة من الهجمات. ووفقاً للمادة ايضاً يقع على عاتق الدولة القائمة بالاحتلال التزام بضمان توفير الأغذية والأدوية للسكان المدنيين.

ولا يمكنها الاستيلاء على الإمدادات الغذائية والأدوية الموجودة في الأراضي المسيطر عليها مع مراعاة احتياجات السكان المدنيين. وفي وقت لاحق، يجب على الدولة المحتلة أن تتخذ تدابير لضمان التعويض العادل عن المصادرة. وفي الأرض المحتلة، يجب ضمان أنشطة مؤسسات الإغاثة والخدمات الطبية.

وفقا لقواعد القانون الدولي الإنساني، وتحظر الأعمال التالية في الأراضي المحتلة:

تدمير الممتلكات المنقولة وغير المنقولة التي هي ممتلكات الدولة أو الممتلكات الجماعية أو الخاصة لدولة العدو وأفرادها؛ أخذ رهائن مدنيين؛ تغيير وضع المسؤولين أو القضاة، أو فرض عقوبات أو أي تدابير قسرية عليهم، أو التمييز لأنهم يمتنعون عن أداء واجباتهم لأسباب تتعلق بالضمير؛ وتنفيذ جميع أنواع التدابير التي تهدف إلى التسبب في البطالة أو تقييد إمكانية العمل لمواطني الأراضي المحتلة من أجل إجبارهم على العمل لدى دولة الاحتلال. عند الحديث عن حماية المدنيين أثناء النزاعات المسلحة ، من المستحيل عدم ذكر حماية البيئة ، أي موئل السكان المدنيين ، بموجب قواعد القانون الدولي. وتكرس المادة 55 من البروتوكول الإضافي الأول لعام 1977، لأول مرة في القانون الدولي الإنساني، قاعدة تنص على وجوب الحرص على حماية البيئة الطبيعية من الأضرار الواسعة النطاق والطويلة الأجل والجسيمة أثناء سير الأعمال العدائية. وتشمل هذه الحماية حظر استخدام أساليب أو وسائل القتال التي يقصد بها، أو قد يتوقع أن تسببها، في إلحاق مثل هذا الضرر بالبيئة الطبيعية، وبالتالي بصحة السكان أو بقائهم.

وكان العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة بمثابة ضربة للقانون الدولي الانساني والتي انتهكت اسرائيل فيه كل المواثيق والعهود ولم تلتزم لا بالقانون الدولي ولا باتفاقيات جنيف حيث تم حرق وتدمير المنشآت الصحية والآثار المعمارية من كنائس ومساجد وحرق بعض المخطوطات والمؤسسات التعليمية والمؤسسات الخدماتية ، وسوف ينخفض مستوى معرفة القراءة والكتاب للسكان بشكل ملحوظ وخصوصا من فئة الأطفال ذات المرحلة الأساسية بسبب انقطاعهم عن التدريس، والكثير من الكوارث على الصعيد الاجتماعي والنفسي وتجهيل للأجيال على مدار عقود.