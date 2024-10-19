استشهاد الشاب كريم مزيد بعد تعرضه للدهس من قبل جيب لجيش الاحتلال في عنبتا شرق طولكرم

وطن: استشهد الليلة، الشاب كريم عماد مزيد جراء دهسه بشكل متعمد من آلية لجيش الاحتلال في بلدة عنبتا شرق طولكرم.

وأفادت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، بأن شابا أصيب بجروح خطيرة جدا بالرأس بعد دهسه من قبل جيب لجيش الاحتلال، وهو يقود دراجته النارية على الشارع الرئيسي في البلدة، ونقل إلى المستشفى.

وكانت آليات الاحتلال اقتحمت بلدة عنبتا من حاجز عناب شرقا، وجابت شوارعها الرئيسية والفرعية، واعترضت سير المركبات وطاردت عددا منها، قبل أن تدهس الشاب الذي كان يقود دراجته النارية.