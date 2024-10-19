الاحتلال يرتكب مجزرة جديدة في بيت لاهيا.. عشرات الشهداء والجرحى جراء قصف الاحتلال مربعا سكنيا

وطن: ارتكب الاحتلال مجزرة جديدة مساء اليوم السبت، في قصف للاحتلال مربعا سكينا في مشروع بيت لاهيا شمال قطاع غزة.

وقال الإعلام الحكومي في غزة، ان جيش الاحتلال ارتكب مجزرة مروّعة في مشروع بيت لاهيا في محافظة شمال القطاع راح ضحيتها حتى الآن 73 شهيداً وعشرات الجرحى والمفقودين.

ولفت المكتب ان غالبية الشهداء والجرحى من الأطفال والنساء بعد قصف مربعات سكنية مكتظة بالسكان، مشيرا الى ان هذه المذبحة الجديدة جائت بالتزامن مع قضاء الاحتلال على المنظومة الصحية في محافظة شمال القطاع.

وأفادت مصادر محلية، بأن طائرات الاحتلال الحربية شنت غارات عنيفة على مشروع بيت لاهيا، ودمرت مربعا سكينا بالكامل على رؤوس المواطنين، ما أدى لاستشهاد نحو 22 مواطنا على الأقل، وإصابة العشرات، فيما لا يزال العديد تحت الأنقاض، لا تستطيع طواقم الإنقاذ الوصول إليهم.

وأضافت أن طائرة مسيرة من نوع "كواد كابتر" أطلقت النار على خيم النازحين في ساحة مستشفى العودة، واستهدفت بشكل مباشر مركبة إسعاف.

وتواصل قوات الاحتلال عدوانها على قطاع غزة، برا وبحرا وجوا، منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023، ما أسفر عن استشهاد 42,519 مواطن، وإصابة 99,637 آخرين، أغلبيتهم من الأطفال والنساء، في حصيلة غير نهائية، إذ لا يزال آلاف المفقودين تحت الأنقاض.