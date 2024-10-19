المقاومة العراقية تهاجم "أم الرشراش" المحتلة بالطيران المسيّر

وطن: أعلنت المقاومة الإسلامية في العراق، مساء اليوم السبت، مهاجمة هدف حيوي في مدينة أم الرشراش "إيلات" بفلسطين المحتلة، بالطيران المسيّر.

وقالت المقاومة العراقية، إنها هاجمت هدفًا حيويًا في أم الرشراش بالطيران المسيّر، مؤكدة ان المقاومة مستمرة في عملياتها وفي دكّ معاقل الاحتلال بوتيرة متصاعدة".

وفجر اليوم، أعلنت المقاومة الإسلامية في العراق، أن مقاتليها هاجموا هدفًا عسكريًا إسرائيليا في شمال فلسطين المحتلة بواسطة الطيران المسير.

وشددت أن عمليتها تأتي "استمراراً بنهجنا في مقاومة الاحتلال، ونُصرةً لأهلنا في فلسطين ولبنان، وردّاً على المجازر التي يرتكبها الكيان الغاصب بحقّ المدنيين من أطفال ونساء وشيوخ".