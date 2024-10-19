الاحتلال يقتحم الجاروشية شمال طولكرم ويحول أحد المنازل لثكنة عسكرية

وطن: اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم السبت، قرية الجاروشية شمال طولكرم.

وأفادت مصادر محلية، بأن عدد من آليات الاحتلال العسكرية اقتحمت القرية، وجابت شوارعها الرئيسية، قبل أن يداهم جنود الاحتلال منزلي المواطنين مصطفى قعدان، ومحمد مهنا، حيث فتشوا المنزلين، وأخضعوا سكانها للاستجواب الميداني.

وأضافت أن قوات الاحتلال حولت منزل عائلة مهنا إلى ثكنة عسكرية بعد احتجاز من فيه في غرفة واحدة.

وكانت آليات الاحتلال اقتحمت في وقت سابق، ضاحية شويكة شمال مدينة طولكرم، قادمة من المحور الغربي للمدينة، وتمركزت في منطقة حي الأقصى وحارة النعالوة، قبل أن تتوجه إلى الجاروشية.