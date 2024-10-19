ائتلاف عدالة يدين الشراكة الألمانية في إبادة الشعب الفلسطيني

وطن: يدين الائتلاف الفلسطيني للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية "عدالة"، تصريحات وزيرة الخارجية الألمانية "أنالينا بيربوك"، التي شرعنت من خلالها قتل الاستعمار الإسرائيلي للفلسطينيين وتبريرها مهاجمة الأهداف المدنية.

وأشار الائتلاف في بيان وصل وطن نسخة عنه، أن هذه التصريحات تأتي بشكل متسق مع موقف الحكومة الألمانية، والتي ومنذ ابتداء العدوان تمد الاحتلال بأدوات القتل والإبادة، وتمنع وتقمع كل صوت منددا بهذه الجرائم في ألمانيا وتلاحق النشطاء والفاعلين في ألمانيا بسبب تنديدهم في سياستها الداعمة للإبادة الجماعية والتطهير العرقي، في تحدان واضحا للقوانين الدولية ومنظومة حقوق الإنسان.

وقال الائتلاف إن هذه التصريحات المشينة تأتي في ظل نكبة جديدة يتعرض لها سكان شمال القطاع حيث يتعرض الفلسطينيون في شمال غزة منذ ما يزيد عن 14 يوما لحملة من التجويع، والتطهير العرقي الممنهج بهدف تهجير السكان أو أبادتهم، وعلى ما يبدو أن الحكومة الألماني تعمل بكل كد على مساندة هذه النكبة من خلال توفير السلاح، والمساندة في إيجاد غطاء دبلوماسي لمجرمي الحرب الإسرائيليين.

ودعا الائتلاف بضرورة ملاحقة ألمانيا كشريك في جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية وجريمة الإبادة الجماعية تمام مثل ملاحقة دولة الاستعمار والاستيطان.

كما دعا ائتلاف عدالة، الحكومة الفلسطينية إلى ضرورة أخذ موقف واضح تجاه هذه التصريحات المستمرة والتي تبرر الإبادة الجماعية، وتدعوها إلى مقاطعة كل الزيارات والحوارات واللقاءات مع الحكومة الألمانية.

فيما دعا مؤسسات المجتمع المدني الفلسطيني إلى ضرورة مقاطعة وعدم التعامل مع أي من الجهات الحكومية الألمانية وعدم اللقاء مع ممثلي الحكومة الألمانية.