نقابة الصحفيين تدعو لمقاطعة مجموعة MBC

وطن: دعت نقابة الصحفيين الى مقاطعة مجموعة MBC وعدم التعامل معها والظهور على شاشاتها، وذلك على خلفية تغطيتها لحرب الإبادة ضد الشعب الفلسطيني وانسجام القناة مع رواية الاحتلال بحق شعبنا ورموزه الوطنية وحقوقه الثابتة.

ووفقاً لتدقيق النقابة فقد بثت قناة MBC العامة ضمن تغطيتها لحرب الإبادة في الحلقة 74 من برنامجها ام بي سي في أسبوع تقريراً بعنوان ( الفية الخلاص من الإرهابيين ... الشخصيات التي روعت العالم وسفكت الدماء ) تضمن تصنيف قادة المقاومة ورموز الشعب الفلسطيني ووصمهم بالارهابيين.

واعتبر النقابة ان هذا التقرير وغيره من البرامج والتقارير التي تبث على القناة خيانة للشعب الفلسطيني ونضالاته وتبرير لجرائم الاحتلال وحرب الإبادة وتشجيع على استباحة الدم الفلسطيني ورموزه الوطنية بما يتناغم مع كذب الاحتلال وتضليله ومحاولاته شيطنة النضال الفلسطيني ودعشنة المقاومة، ويأتي في سياق جهد اعلامي استعماري متكامل تنخرط فيه مجموعة ام بي سي.

وطالبت النقابة الزملاء العاملين في المجموعة باتخاذ مواقف وخطوات تدين سياسات القناة وتضغط من اجل تغييرها، بما فيها الاضراب واعاقة العمل.

وطالبت النقابة الجهات الرسمية المعنية في المملكة العربية السعودية باتخاذ إجراءات سريعة بحق القناة وتصويب بوصلتها لخدمة القضايا العربية وفي المقدمة منها القضية الفلسطينية وحقوق شعبنا الثابتة ونضاله ضد الاحتلال الذي يستبيح الأرض والدم والكرامة العربية.

وحذرت النقابة وسائل الاعلام العربية من المساس بحقوق الشعب الفلسطيني وقضيته والتحريض على نضالاته وحقه في مقاومة الاحتلال، فانها تطالب النائب العام الفلسطيني باتخاذ اجراءات قانونية بحق القناة في فلسطين كونها تطاولت على الشعب الفلسطيني ورموزه وضربت شرعية حقه في المقاومة.