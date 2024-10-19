استهداف منزل نتنياهو يثبت براعةً.. تهديد المسيّرات يتسارع ولا نلحق به

وطن: علّقت وسائل إعلام عبرية، السبت، على هجوم مسيّرة من لبنان على منزل رئيس حكومة الاحتلال، بنيامين نتنياهو، في قيسارية صباحاً، مبديةً خشيتها من التحدي الذي تمثّله مسيّرات حزب الله للدفاعات الجوية للاحتلال، التي "لا تتمتع بالقوة المناسبة للتعامل مع تهديدات الطائرات المسيّرة على نطاق واسع".

أمير بار شالوم، من إذاعة "جيش" الاحتلال، أكد أنّ هجوم المسيّرة على منزل نتنياهو "يظهر تخطيطاً مسبقاً"، مشدداً على أنّ حزب الله "أبدى براعةً" في أدائه، بحسب ما نقلت عنه القناة "الـ12".

بدوره، أكد موقع "والاه" أنّ قدرات حزب الله أثبتت فعاليتها أمام الدفاعات الجوية الإسرائيلية في عدة حالات، كما حصل في إطلاق المسيّرة في اتجاه مقرّ إقامة نتنياهو، السبت.

وأشار الموقع أيضاً إلى أنّ هذه الفعالية ظهرت في الهجوم الذي شنّه حزب الله على القاعدة العسكرية التابعة للواء "غولاني"، في "بنيامينا"، جنوبي حيفا المحتلة، حيث استخدم الحزب مسيّرات نوعية، بعضها استخدم للمرة الأولى، كما أعلنت غرفة عمليات المقاومة الإسلامية في لبنان.

ونجحت مسيّرات حزب الله حينها في اختراق رادارات الدفاع الجوي الإسرائيلي، من دون اكتشافها، ووصلت إلى هدفها في معسكر تدريب لـ"غولاني"، وانفجرت في الغرف التي فيها العشرات من الضباط، بيهنم ضباط كبار، والجنود، بحيث قتل وجرح العشرات منهم، بحسب الغرفة.

وبالعودة إلى "والاه"، فقد تحدث الموقع في مقال كتبه محلل الشؤون الأمنية والعسكرية، أمير بو حبوط، عن كيفية تجنّب قدرات حزب الله الموسّعة في مجال المسيّرات الدفاعات الجوية الإسرائيلية، مشيراً إلى أنّ الحزب ركّز خلال السنوات الأخيرة على تطوير قدراته الجوية الخاصة، التي تتكوّن بالدرجة الأولى من هذه الطائرات.

في هذا السياق، أشار الموقع إلى أنّ هذا الأمر "منح حزب الله القدرة على ضرب المباني في إسرائيل بدقة، مع تعقيد اكتشاف مسيّراته أو اعتراضها".

وإذ ذكر الموقع أنّ الدفاعات الجوية الإسرائيلية "طوّرت مجموعةً متنوّعةً من الأساليب للتعرف والتتبع والاعتراض"، فإنّه أكد في الوقت نفسه أنّ حزب الله "يعمل على خداع الجيش، وإطلاق مسيّرات على نطاق واسع، أو إطلاقها مع صواريخ لتشتيت الانتباه أو جعل اكتشافها أكثر صعوبةً".

"مشكلة تكنولوجية وثقافية.. إسرائيل تتخلّف عن الركب في التعامل مع المسيّرات"

على نطاق أوسع، وفي حديث إلى "والاه" أيضاً، حذّر خبراء من أنّ قدرات الدفاع الجوي الإسرائيلي قصيرة المدى "تعاني عيوباً خطيرةً في التعامل" مع الطائرات المسيّرة، التي تمثّل "تهديداً يتقدّم بسرعة أكبر بكثير من قدرة إسرائيل على محاربته".

ونقل الموقع عن ضابط كبير في احتياط جيش الاحتلال تأكيده أنّ سلاح الجو "لم يبنِ قوةً مناسبةً للتعامل مع تهديدات الطائرات المسيّرة على نطاق واسع"، في حين أنّ هذا الأمر يمثّل "قضيةً جوهرية"، بحسب ما تابع.

وأضاف الضابط الكبير أنّ "الأمر انتهى بإسرائيل إلى وضع تطارد فيه 4 طائرات مقاتلة وسفينة صواريخ طائرةً مسيّرةً واحدة"، متابعاً: "كنا نعلم ذلك، تماماً كما كنا نعلم أنّ سلاح الجو لم يبنِ قدراته في دعم القوات البرية على الحدود بشكل جيد بما فيه الكفاية".

بدوره، أكد ليران عنتيبي من جامعة "تل أبيب"، وهو خبير عالمي متخصص في الطائرات المسيّرة والمركبات الجوية غير المأهولة، عدم القدرة على اعتراض مثل هذه الأجسام في الحالات التي تحلّق فيها على ارتفاع منخفض للغاية، إذ "تزيد محاولات اعتراضها احتملات وقوع مخاطر وأضرار".

ولا يقتصر التحدي الذي تواجهه "إسرائيل" في هذا الشأن على الناحية التكنولوجية، فهي تواجه "مهمةً صعبةً للغاية في استعدادها للتعامل مع المسيّرات والمركبات الجوية غير المأهولة من الناحية الثقافية أيضاً"، بحسب ما حذّر منه عنتيبي.

في هذا الإطار، أوضح عنتيبي أنّ المقاومة "تتعلّم عن إسرائيل، وتتكيّف معها بصورة أسرع بكثير مما يسمح لها بإجراء تطوير"، مبدياً خشيته من أنّ "إسرائيل تتخلّف عن الركب إلى أن يحين وقت معالجة" هذه المسألة.

وإذ أكد الخبير الإسرائيلي وجود "منافسة بين قوتين، تعملان بسرعتين مختلفتين تماماً"، فإنّه حذّر من أنّ "العمليات (التي ينبغي أن تنفّذها إسرائيل لمواجهة هذا الواقع) تستغرق وقتاً، حتى لو وصلت إلى قمة التقدم التكنولوجي والعلمي ووضعت ذلك موضع التنفيذ".

أما المقاومة، "فتعمل على الارتجال وتحقيق قدرات كانت في السابق حكراً على الدول، ودمجها بطرق تتحدى" الأنظمة الدفاعية الإسرائيلية، وفقاً لما أكده عنتيبي لـ"والاه".





المصدر: الميادين