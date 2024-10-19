الجالية الفلسطينية في مدينة بريمن الألمانية تنظم مسيرة حاشدة تنديدا بعدوان الاحتلال وحرب الابادة على قطاع غزة وشماله

وطن: نظمت الجالية الفلسطينية في مدينة بريمن الألمانية، اليوم السبت مسيرة حاشدة تنديدا باستمرار العدوان وجرائم ومجازر الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة، والضفة الغربية بما فيها القدس، بمشاركة الجاليات العربية والإسلامية ومتضامنين ألمان وأوروبيين.

وشارك في المسيرة شخصيات سياسية ألمانية ممثلة بالرئيس الفخري للجمعية الألمانية الفلسطينية ديتلف غريشي.

ورفع المشاركون في المسيرة العلم الفلسطيني، واللافتات التي تُعبر عن التضامن مع الشعب الفلسطيني، و المنددة بالجرائم التي يرتكبها جيش الاحتلال بحق المدنيين الفلسطينيين في قطاع غزة، وهتفوا بالحرية لفلسطين، والدعوة لوقف حرب الإبادة في غزة والضفة، وطالبوا بإدخال المواد الغذائية والإغاثية والطبية إلى القطاع.

وقال رئيس الجالية الفلسطينية في مدينة بريمن وضواحيها سامر بلال أصلان: آن الأوان ليصحو العالم من غفوته الطويلة، ويعمل على وقف حرب الإبادة والتطهير العرقي الذي يتعرض له شعبنا في غزة وبشكل خاص في شمال القطاع.