الاحتلال يعتدي على قاطفي الزيتون ويعتقل 6 منهم في حوسان

وطن: اعتدت قوات الاحتلال، اليوم السبت، على قاطفي الزيتون واعتقلت عددا منهم في قرية حوسان غرب بيت لحم.

وأفاد مدير مجلس قروي حوسان رامي حمامرة، بأن قوات الاحتلال اعتدت على عدد من قاطفي الزيتون في أراضي "الوزيري" جنوب القرية، القريبة من مستوطنة "بيتار عيليت" الجاثمة على أراضي المواطنين، وأطلقت قنابل الغاز والصوت تجاههم قبل أن تعتقل كلا من: أحمد خليل زعول ونجليه محمد وعمار، وشقيقه محمد خليل زعول ونجليه مروان ومصطفى.

يشار إلى أن المستوطنين قاموا قبل أسبوع بتقطيع 100 شجرة زيتون في أراضي "الوزيري"، تعود للشقيقين أحمد ومحمد زعول.