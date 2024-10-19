مستوطنون يهاجمون المواطنين في ديراستيا خلال قطفهم الزيتون

وطن: هاجم مستوطنون، مساء اليوم السبت، المواطنين خلال قطفهم ثمار الزيتون في بلدة ديراستيا شمال غرب سلفيت، وسرقوا معدات زراعية.

وأفادت مصادر محلية، بأن مجموعة من المستوطنين هاجمت المواطن أنور عقل وعائلته، خلال قطفهم ثمار الزيتون في المنطقة القبلية من البلدة، وأطلقوا الرصاص الحي بالهواء، لإجبارهم على مغادرة أرضهم.

وأضافت: "عندما عاد المواطن عقل لأرضه، اكتشف أن المستوطنين سرقوا السلم الذي يستخدمه لقطف الزيتون، علما أنه السلم الثالث الذي يسرق من قبل المستوطنين".

وأشارت إلى أن المستوطنين هاجموا أيضا الشقيقين رفعت وأحمد أبو علي وعائلتيهما في المنطقة ذاتها، ومنعوهم من قطف ثمار الزيتون وأجبروهم على مغادرة أرضهم بتهديد السلاح، وسرقوا حمارا يستخدم لتحميل ثمار الزيتون، ومعدات لقطف الزيتون (ثلاثة سلالم، ومفارش).