الأجهزة الأمنية تعتقل مسلحين بعد اشتباكات وحصار في طوباس

وطن: اعتقلت الأجهزة الأمنية اليوم السبت، مسلحين من كتيبة طوباس بعد محاصرتهم داخل منزل في المدينة، وسط اشتباكات عنيفة استمرت لساعات.

وبحسب مصادر محلية، قامت الأجهزة الأمنية بمحاصرة المسلحين عبادة المصري وبكر عباس داخل غرفة في منزل بطوباس. كما تم استدعاء عائلة الشاب عبادة المصري، المطلوب لدى الاحتلال، واستخدامهم كوسيلة للضغط عليه لتسليم نفسه.

في الوقت نفسه، حاصرت الأجهزة الأمنية المستشفى التركي في طوباس، بالتزامن مع الاشتباكات الدائرة في المنطقة. وقد صدرت دعوات شعبية لفك الحصار عن المطلوبين عبادة المصري وبكر عباس.

تأتي هذه الأحداث بعد اشتباكات سابقة يوم الأربعاء، 9 أكتوبر 2024، عندما حاصرت الأجهزة الأمنية منزل عبادة المصري واعتقلت قائد كتيبة طوباس أحمد أبو العايدة، الذي كان ملاحقاً من قبل جيش الاحتلال، ضمن حملة اعتقالات مستمرة في المنطقة.