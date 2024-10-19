الاحتلال يستولي على جرار زراعي وخيام بمنطقة الفارسية في الأغوار

وطن: استولت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم السبت، على جرار زراعي وخيام من منطقة الفارسية في الأغوار الشمالية.

وأفاد الناشط الحقوقي عارف دراغمة بأن قوات الاحتلال داهمت منطقة نبع غزال في خربة الفارسية، واستولت على جرار زراعي وخيام تعود ملكيتها للمواطن أحمد حسين دراغمة.

وأشارت مراسلتنا نقلا عن مصادر محلية، إلى أن مستوطنين قاموا بتكسير مركبة خاصة تعود للمواطن ذاته.

يذكر أن مناطق الأغوار الشمالية تشهد اعتداءات يومية ومتصاعدة من المستوطنين، تتمثل بمداهمة خيام المواطنين وترهيبهم وتهديدهم، إضافة إلى سرقة ممتلكاتهم ومواشيهم.

ويتخوف المواطنون من تصعيد هذه الاعتداءات بحقهم من اجل دفعهم إلى الرحيل قسرا عن مساكنهم، على غرار ما حدث مؤخرا في العديد من التجمعات البدوية في مناطق السفوح الشرقية والأغوار، وآخرها تجمع أم الجمال الذي تم ترحيله قسريا تحت تهديد وإرهاب المستوطنين، وحماية جنود الاحتلال.