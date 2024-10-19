مستوطنون يحرقون 3 منازل ومزرعة دواجن في جالود جنوب نابلس

وطن: احرق مستوطنون، اليوم السبت، ثلاثة منازل ومزرعة دواجن وأراضي زراعية في قرية جالود جنوب نابلس.

وقال رئيس مجلس قروي جالود رائد حج محمد، إن مستوطنين هاجموا الجهة الشرقية من القرية وأشعلوا النيران بثلاثة منازل ومزرعة دواجن وأراضي زراعية في محيطها.

وأضاف أن المستوطنين احتجزوا عددا من الاهالي لفترة، فيما لم تتمكن عدة عائلات كانت تقتطف ثمار الزيتون في تلك المنطقة، من الوصول إلى منازلها بسبب النيران.

ومنذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023، نفذت قوات الاحتلال والمستوطنون ما مجموعه 16,663 اعتداء، تسببت باستشهاد 19 مواطنا على يد مستوطنين.

كما تسببت قوات الاحتلال والمستوطنون بإشعال ما مجموعه 275 حريقا في ممتلكات وحقول المواطنين، وتركزت في محافظات نابلس بـ 120 حريقا، ثم رام الله بـ 42 حريقا، وجنين بـ 26 حريقا، بحسب هيئة مقاومة الجدار والاستيطان.