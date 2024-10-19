انطلاق أعمال المؤتمر الاوروبي الفلسطيني لمناهضة الابارتهايد والاستيطان ووقف حرب الإبادة الجماعية في بروكسل

وطن: انطلقت اعمال المؤتمر الأوروبي الفلسطيني لمناهضة الأبارتهايد الاسرائيلي والاستعمار الاستيطاني ووقف حرب الإبادة الجماعية، الذي تنظمه المبادرة الأوروبية الفلسطينية لمناهضة الابارتهايد في العاصمة البلجيكية "بروكسل"، بالشراكة والتعاون مع دائرة مناهضة الفصل العنصري (الأبارتهايد) في منظمة التحرير الفلسطينية، بمشاركة شخصيات سياسية وبرلمانية أوروبية وعربية وممثلي الجمعيات والأحزاب الأوروبية.

وافتتح المؤتمر رئيس المبادرة الأوروبية الفلسطينية لمناهضة الابارتهايد المحامي "جان فيرمون" ورمزي رباح، عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، رئيس دائرة مناهضة الفصل العنصري(الابارتهايد).

وقدم عدد من الحضور كلمات، أشارت إلى ضرورة استمرار العمل في الساحة الأوروبية لعزل إسرائيل على المستوى الدولي، مؤكدين ضرورة استمرار العمل المشترك لتحقيق ذلك.

ويأتي هذا المؤتمر الأوروبي بعد انعقاد سلسلة مؤتمرات في ساحات أمريكا اللاتينية والوطن العربي، وكخطوة تمهيدية لعقد المؤتمر الدولي الذي سيشكل التحركات من كل قارات العالم، بهدف تشكيل الجبهة والائتلاف العالمي لمناهضة الابارتهايد والاستعمار الاستيطاني الاسرائيلي.

الجدير ذكره أن المؤتمر يشارك فيه ما يقارب 250 شخصية من مختلف دول أوروبا، وبمشاركة رئيس الائتلاف العربي لمناهضة الابارتهايد مكاوي بن عيسى، وعدد من ممثلي الائتلاف اللاتيني.