قوات الاحتلال تقتحم قرية أودلا جنوب نابلس

وطن: - اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم السبت، قرية أودلا، جنوب نابلس، شمال الضفة الغربية.

وأفادت مصادر صحفية، بأن قوات الاحتلال اقتحمت القرية وسط إطلاق كثيف للرصاص وقنابل الغاز السام، الأمر الذي أدى لاندلاع مواجهات في المنطقة، وإصابة عدد من المواطنين بحالات اختناق.

وبالتوازي مع حرب الإبادة الجماعية التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023، تشهد الضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية، انتهاكات يومية من قوات الاحتلال والمستعمرين.