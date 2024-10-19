هل باتت حياته على المحك؟

مريم سويطي تكتب:



مسيرةٌ تحوم في سماء قيسارية تهرول بسرعة البرق قادمةً من لبنان قاطعةً آلاف الأميال لتصلَ إلى عمقِ الكيان و تستهدف مقر إقامة رئيس الوزراء الإسرائيلي " بنيامين نتنياهو " في قيساريا بالداخل المحتل ، لم تستطع الدفاعات الجوية إسقاطها و فشلت المروحيات العسكرية الإسرائيلية بالعثور عليها وانفجرت داخل المنزل

جاءت هذه المسيرة تحمل رسالة تهديدٍ واضحة بأن حياة نتنياهو باتت على المحك وأن الوصول إليه ليس بالأمر المستحيل فاللمرة الأولى في تاريخ الصراع يتم استهداف مقر رئيس الوزراء بشكل مباشر ، لتثير حالةً من القلق و الذعر في إسرائيل وعلى مستوى القيادة الامنية والسياسية فهذه المسيرة وكأنها تقول " أنها ممتدة وإن لم تحقق هدفها في هذه المرة لربما في مرة أخرى"

حزب الله أعلن عن بدء مرحلة جديدة من المواجهة في خضم المعركة ورفع سقف الأهداف رداً على مجازر الاحتلال المستمرة بحق المدنيين في المناطق اللبنانية و شمال غزة وسياسة الاحتلال في العقاب الجماعي وصبّ لجام حقده عليهم

فطرأ على السطح التساؤل " هل سيمضي نتنياهو باتجاه سير المفاوضات ووقف الحرب ؟" بعد أن بات الخطر يحدق به بشكل كبير

أم أنه سيستمر بغطرسته و عنجهيته واقترافه المجازر بحق المدنيين في لبنان و غزة !