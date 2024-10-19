الاتحاد العام للمعلمين الفلسطينيين في بيت لحم وجمعية بيت العربية للتأهيل يوقعان مذكرة تفاهم

وطن: وقع الاتحاد العام للمعلمين الفلسطينيين- بيت لحم ممثلا بأمين السر أ. عاصم زبون وجمعية بيت لحم العربية للتأهيل ممثلة بمدير العام أ. إيلي شحادة مذكرة تفاهم تهدف إلى تعزيز التعاون وإسناد المعلمين في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة.

وستقدم جمعية بيت لحم العربية للتأهيل بموجب هذه الاتفاقية مجموعة من الخصومات على الخدمات الطبية المقدمة من طرفها لكافة العاملين في مديريات التربية والتعليم؛ من موظفين إداريين ومعلمين وأذنة وذويهم من الدرجة الأولى.







وقال امين سر اتحاد المعلمين في بيت لحم ان الاتفاقية تنص على تقديم الجمعية العربية للتاهيل خصومات تصل حتى 25% على الخدمات الطبيه للعاملين في قطاع التربية و التعليم و ذويهم من الدرجة الاولى بهدف اسناد المعلمين في ظل الظروف الاقتصاديه الصعبة.

وشكر زبون باسم الاتحاد العام للمعلمين الفلسطينيين لكل من ساهم في بلورة هذا الاتفاق وخروجه إلى حيز التنفيذ.