المقاومة الإسلامية في العراق تهاجم هدفاً إسرائيلياً في الجولان السوري المحتل

وطن: نصرة للشعبين اللبناني والفلسطيني، ورداً على مجازر الاحتلال الإسرائيلي ضد المدنيين في غزة ولبنان، أعلنت المقاومة الإسلامية في العراق، أنها استهدفت، صباح اليوم السبت، هدفاً حيوياً في الجولان السوري المحتل بواسطة الطيران المسيّر.

وشددت المقاومة العراقية في بيان على أنها مستمرة في عملياتها لــ "دكّ معاقل الأعداء بوتيرة متصاعدة".

وهذه هي العملية الثانية للمقاومة الإسلامية في العراق، اليوم السبت، ضد أهداف للاحتلال الإسرائيلي.

فقد أعلنت في وقت سابق مهاجمة هدف عسكري في شمال الأراضي الفلسطينية المحتلة بواسطة الطيران المسيّر، ونشرت مشاهد لإطلاق الطائرات المسيّرة باتجاه الهدف.





وسبق للمقاومة الإسلامية في العراق أن هاجمت، أمس الجمعة، هدفاً حيوياً في شمالي فلسطين المحتلة بواسطة الطيران المسيّر أيضاً.

وتأتي هذه العمليات في سياق تصعيد المقاومة العراقية من وتيرة المواجهة، في ظل تواصل العدوان الإسرائيلي وتوسيعه في لبنان وفلسطين المحتلة.