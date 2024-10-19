ارتفاع حصيلة الشهداء في قطاع غزة إلى 42,519 شهداء والإصابات إلى 99,637 منذ بدء العدوان

وطن: أعلنت وزارة الصحة في غزة، اليوم السبت، ارتفاع حصيلة الشهداء في قطاع غزة إلى 42,519، أغلبيتهم من الأطفال والنساء، منذ بدء عدوان الاحتلال الإسرائيلي في السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023.

وأضافت المصادر، أن حصيلة الإصابات ارتفعت إلى 99,637 جريحًا، منذ بدء العدوان، في حين لا يزال آلاف الضحايا تحت الأنقاض.

وأشارت إلى أن قوات الاحتلال ارتكبت 3 مجازر خلال الساعات الـ24 الماضية، أسفرت عن استشهاد 19 مواطنا، وإصابة 91 آخرين.