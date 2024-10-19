انقطاع كامل لخدمات الانترنت شمال قطاع غزة

وطن: أعلنت شركة الاتصالات الفلسطينية "بالتل"، ظهر اليوم السبت، انقطاع كامل لخدمات الانترنت في محافظة شمال قطاع غزة، التي تتعرض لعملية إبادة وتهجير قسري من قبل قوات الاحتلال منذ 15 يوما.

وأفادت الشركة، بأن الانقطاعات شملت أغلب مناطق شمال غزة، حيث سبق ذلك انقطاعات متفرقة، قبل أن يُفصل بالكامل، لافتا الى أن طواقمها تعمل جاهدة على إعادة الخدمات بأسرع وقت ممكن.

ويؤثر قطع الاتصالات والانترنت عن بعض المناطق في مخيم جباليا، على قدرة المواطنين من التواصل مع طواقم الدفاع المدني والخدمات الطبية.

ومنذ بداية عدوان الاحتلال في السابع من أكتوبر 2023، انقطعت خدمات الاتصالات والانترنت عدة مرات عن القطاع، أو مناطق واسعة منه، جراء القصف المكثف الذي طال البنية التحتية لشبكة الاتصالات، أو نتيجة نفاد الوقود.

وسبق لشركة "بالتل" أن أعلنت عن استشهاد عدد من موظفيها أثناء عملهم على إعادة الاتصالات للمواطنين في القطاع.

وبسبب قطع خدمات الانترنت في الشمال، يواجه الصحفيون صعوبة بالغة في تغطية التطورات الميدانية في ظل العدوان المتواصل.

المصدر: "وفا"