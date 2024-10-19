استشهاد اثنين من المرضى في مستشفى الاندونيسي بسبب الحصار وانقطاع التيار الكهربائي

وطن: استشهد اثنان من المرضى، ظهر اليوم السبت، في قسم العناية المكثفة، بمستشفى الاندونيسي في بلدة بيت لاهيا شمال قطاع غزة، نتيجة حصاره، من قبل الاحتلال، وانقطاع التيار الكهربائي، والامدادات الطبية عنه.

وقال وزير الصحة ماجد أبو رمضان، في بيان، "فقدنا اليوم مريضين جراء حصار قوات الاحتلال للمستشفى الإندونيسي وانقطاع التيار الكهربائي، والإمداد الطبي اللازم عنه."

وأوضح أن المرضى والجرحى والكوادر الصحية في مراكز العلاج في قطاع غزة يعانون ظروفا حرجة للغاية، وهم معرضون للموت في أي لحظة.

وأضاف: نجدد مناشداتنا العاجلة لكافة المؤسسات والمنظمات الدولية، الصحية والحقوقية، والمجتمع الدولي بمزيد من التحرك لحماية مرضانا، وجرحانا، ومؤسساتنا الصحية، التي تقوم بواجبها الإنساني بصعوبة منذ عام، ونستنجد بمزيد من الدعم الصحي الفوري، والضغط من أجل وقف عدوان الاحتلال الإسرائيلي على أبناء شعبنا.

يذكر أن دبابات الاحتلال حاصرت المستشفى منذ فجر اليوم، وأطلقت قذائفها نحو مرافقه، ما أدى إلى توقف المولد الكهربائي عن العمل، بسبب إطلاق النار الكثيف.

كما قصفت دبابات الاحتلال الطابقين الثاني والثالث، وهدمت جزءا من سور المستشفى.

ولليوم الخامس عشر على التوالي، تواصل قوات الاحتلال قصفها الجوي والبري والبحري على شمال قطاع غزة، وتمنع إمدادات الغذاء والمياه والدواء والوقود، وتدمر المنازل وتفجر مربعات سكنية كاملة.