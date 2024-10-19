تدمير آليات الاحتلال واستهداف قوة راجلة.. عمليات نوعية للمقاومة في غزة شمالي القطاع

وطن: تواصل المقاومة تنفيذ العمليات النوعية عند مختلف محاور القتال في قطاع غزة، ضمن معركة "طوفان الأقصى"؛ رداً على العدوان الإسرائيلي المتواصل.

وأعلنت كتائب الشهيد عز الدين القسّام، الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية حماس، أنّ مقاتليها تمكّنوا من تفجير عبوة مضادة للأفراد في قوّة إسرائيلية راجلة، واشتبكوا معها بالأسلحة الخفيفة والقنابل اليدوية وأوقعوا أفرادها بين قتيل وجريح قرب محطة سرداح غرب معسكر جباليا، شمالي قطاع غزّة.

وفي بيانٍ آخر، أعلنت كتائب القسّام أنّها استهدفت جرافة ‏"D9" عسكرية بقذيفة "تاندوم"، وكذلك، فجّرت عبوة "شواظ" بدبابة "ميركافا" أثناء سحبها للجرافة المستهدفة قرب محطة سرداح غرب معسكر جباليا، شمالي قطاع غزّة.

وفي السياق، أعلنت سرايا القدس، الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي، عن تدمير آلية عسكرية إسرائيلية من نوع "ميركافا" بتفجير عبوة "ثاقب - برميلية" شديدة الانفجار -مزروعة مسبقاً- في محيط مسجد الزاوية بمنطقة تل الزعتر، شرق مخيم جباليا.

بدورها، استهدفت قوات الشهيد عمر القاسم، الجناح العسكري للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين تمركزاً لجنود الاحتلال الإسرائيلي جنوب محور "نتساريم" (ممر يفصل مدينة غزة وشمالها عن المنطقة الوسطى وجنوب قطاع غزة) بقذائف الهاون.

وأمس، دمّرت كتائب القسّام، دبابةً إسرائيليةً من نوع "ميركافا"، بعد أن استهدفتها بعبوة شديدة الانفجار، شرقي مخيم جباليا، شمالي قطاع غزة، بينما استهدفت أخرى بقذيفة "الياسين 105"، قرب مدرسة شادية، غربي المخيم.

وأيضاً، أعلنت سرايا القدس، أنها اشتبكت مع قوّة إسرائيلية راجلة، خلال اشتباك من النقطة صفر في منطقة "أبو شرار"، وسط مخيم جباليا، شمالي القطاع.