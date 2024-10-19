لبنان: غارة إسرائيلية تستهدف سيارة في جونية.. وقصف قرى جنوبية وبقاعية

وطن: أفادت مصادر صحفية بأنّ طائرات الاحتلال الإسرائيلي شنّت، اليوم السبت، غارة استهدفت سيارة في منطقة جونية شمال بيروت.

واستهدفت طائرات الاحتلال أيضاً بلدة الخضر في البقاع الشمالي وقرية المشرفة الحدودية مع سوريا، شمال قضاء الهرمل.

وذكرت أن غارة من مسيّرة إسرائيلية استهدفت فجراً شقة سكنية في منطقة شتورا في البقاع الأوسط.

وفي جنوب لبنان، أفادت المصادر بأنّ الاحتلال شنّ، اليوم السبت، غارة استهدفت بلدة عديسة.

وبعد منتصف ليل السبت، شن الاحتلال غارة استهدفت بلدة الخرايب قضاء صيدا.

يذكر أن حصيلة العدوان الإسرائيلي على لبنان ارتفعت إلى 2367 شهيداً وأكثر من 11 ألف جريح.