خامنئي ناعياً السنوار: حماس ستبقى حيّة والجبهة لن تشهد أدنى توقف

وطن: أكد قائد الثورة والجمهورية الإسلامية في إيران علي خامئني، في بيان نعيه رئيس المكتب السياسي لحماس الشهيد القائد يحيى السنوار، أنّ "حماس حيّة وستبقى حيّة".

وقال إن السنوار "كان رمزاً بارزاً للمقاومة والجهاد، وقد صمد بعزيمة فولاذية في وجه العدو المعتدي والظالم، ووجّه له صفعة بحكمة وشجاعة، مخلداً في تاريخ هذه المنطقة ذكرى السابع من أكتوبر، التي يستحيل تعويضها".

وتابع أن "شخصاً مثله قضى عمره في مواجهة العدو الغاصب والظالم، لا تليق به خاتمة سوى الشهادة".

وأضاف أنه "لا ريب في أن فقده مؤلم لجبهة المقاومة، لكن هذه الجبهة لم تتخلف عن المضي قدماً مع استشهاد شخصيات بارزة مثل الشيخ أحمد ياسين، فتحي الشقاقي، الرنتيسي وإسماعيل هنية، ولن تشهد أدنى توقف مع استشهاد السنوار".

وجدد تأكيده أن "إيران ستبقى إلى جانب المجاهدين والمناضلين بكلّ إخلاص كما في السابق".

وكانت حركة المقاومة الإسلامية في فلسطين، حماس، أعلنت أمس الجمعة، استشهاد رئيس مكتبها السياسي وقائد معركة "طوفان الأقصى"، يحيى السنوار، مؤكدةً أنّه "من أنبل الرجال وأشجعهم، كرّس حياته من أجل فلسطين، وقدّم روحه في سبيل الله على طريق تحريرها".

بدوره، علّق الرئيس الإيراني، مسعود بزشكيان، أمس الجمعة، على استشهاد السنوار قائلاً إنه "باستشهاد الجنرالات والأبطال والقادة، لن يكون هناك تراجع عن مقاومة الأمة الإسلامية ضد الاحتلال الإسرائيلي".

وأضاف بزشكيان أنّ "الجهاد ضد العدوان، وفي سبيل الحرية لأصحاب الأراضي المحتلة الحقيقيين هو حراك عظيم وهدف سامٍ لن يتوقف عند استشهاد أبطال هذه الساحة".

المصدر: "الميادين"