11 شهيدا ومصابون في قصف الاحتلال جباليا وخان يونس

وطن: استشهد 11 مواطنا، بينهم أطفال ونساء، وأصيب آخرون، صباح اليوم السبت، في قصف الاحتلال جباليا، وخان يونس، شمال وجنوب قطاع غزة.

وأفادت مصادر طبية، باستشهاد 5 مواطنين، وإصابة آخرين بجروح مختلفة، جراء قصف الاحتلال منزلا يعود لعائلة عبد العال، في حي العلمي بمخيم جباليا.

وأضافت المصادر ذاتها، أن شهيدين ارتقيا وأصيب آخرون، في قصف الاحتلال ساحة مستشفى كمال عدوان.

وأشارت إلى استشهاد أربعة مواطنين في قصف الاحتلال شرق مدينة خان يونس جنوبا.

وتواصل قوات الاحتلال عدوانها على قطاع غزة، برا وبحرا وجوا، منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023، ما أسفر عن استشهاد 42,500 مواطن، وإصابة 99,546 آخرين، أغلبيتهم من الأطفال والنساء، في حصيلة غير نهائية، إذ لا يزال آلاف المفقودين تحت الأنقاض.