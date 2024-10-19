مسيّرة من لبنان تنفجر قرب منزل نتنياهو في قيسارية

وطن: ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أنّ مسيّرة انفجرت في مبنى قرب منزل رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو في قيسارية جنوب حيفا.

وقالت إنّ الطائرة المسيرة حققت إصابة مباشرة في المبنى، كما اعترف جيش الاحتلال بأنّ الدفاعات الجوية فشلت في التصدي للمسيرة.

وقالت إن 3 مسيرات عبرت من لبنان تم اعتراض 2 والثالثة أصابت مبنى في قيسارية

وأضاف أن صفارات الإنذار دوت في قواعد عسكرية في "غليلوت" شمال "تل أبيب" بعد تسلل المسيرة من لبنان، لافتاً أنه للمرة الأولى يتم تفعيل صفارات الإنذار في "تل أبيب" دون تفعيلها على تطبيق الجبهة الداخلية على الهواتف.

هذا وانتشرت مشاهد لطائرة من دون طيار كانت تحلّق بجانب مروحية إسرائيلية بينما كانت الأخيرة تبحث عنها في ضواحي حيفا.

وفي هذا الإطار، أشار إعلام الاحتلال أنّ الطائرة ظلت تتجول لساعة قبل أن تستهدف المبنى في القيسارية، واصفاً ما جرى بـ"الصباح القاسي".

ولفت إلى أن "الطائرة حلّقت مسافة نحو 70 كيلومتراً من لبنان وأصابت مبنى في قيسارية بشكل مباشر كما طارت الشظايا إلى مبنى مجاور".

وتابع أنه بعد الحادثة أغلقت الشرطة شوارع في مدينة قيسارية، ومنعت وسائل الإعلام من الاقتراب من موقع سقوط المسيرة.

كما لفت إلى حدوث تشويش في نظام تحديد المواقع (GPS) في الوسط.

وقال إن "أكثر من مليون شخص دخلوا في الساعة الأخيرة إلى أماكن محصنة وصفارات إنذار كثيرة بمستوطنات الشمال إلى هشارون".

وتابع أنه "من غير الواضح ما إذا كان نتنياهو قد تواجد صباح اليوم في منزله في قيسارية"، مشيراً إلى أن مكتب الأخير يرفض التعليق على ذلك.

المصدر: "الميادين"+ "وسائل اعلام اسرائيلية"