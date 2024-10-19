رئيس الجالية الفلسطينية في بريمن الألمانية سامر اصلان يدين تصريحات وزير خارجية ألمانيا ويدعو لمراجعة السياسة الالمانية تجاه الفلسطينيين

وطن: أدان رئيس الجالية الفلسطينية في مدينة بريمن الألمانية سامر بلال اصلان بشدة تصريحات وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك التي تعطي لإسرائيل الحق في قصف أماكن المدنيين وتدمير المدارس ومناحي الحياة في القطاع.

واعتبر اصلان هذا التصريح تبريراً مباشراً لقتل المدنيين الفلسطينيين الابرياء العزل وتدمير المنازل والمدارس والمستشفيات والبنية التحتية في القطاع.

ودعا اصلان وزيرة خارجية ألمانيا إلى وقف المعايير المزدوجة ومراجعة السياسة الألمانية التي تنحاز لدولة الاحتلال وتدعو لقتل الفلسطينيين.