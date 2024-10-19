الحزب الشيوعي الفلسطيني ينعي القائد الشهيد يحيى السنوار

وطن: نعى الحزب الشيوعي الفلسطيني القائد الوطني الكبير رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الاسلامية "حماس" الشهيد يحيى السنوار "ابو ابراهيم"، والذي ارتقى خلال مواجهته لجيش الاحتلال في مدينة رفح.

واعتبر الحزب في بيان أصدره اليوم السبت وصل وطن نسخة منه، ان استشهاد السنوار لن يؤدي الا الى مزيد من التمسك بخيار المقاومة والصمود في وجه حرب الابادة التي تخاض ضد أبناء شعبنا.

وقال الحزب الشيوعي، إن "السنوار يعتبر نموذجا للمناضل الفلسطيني الصلب الذي لم تنل منه الاعتقالات ولا التهديدات بتصفيته الجسدية وأصر على مواصلة طريقه طريق الحرية من الاحتلال.. وقدم في سبيل ذلك جسيم التضحيات التي توجت باستشهاده في مواجهة الاحتلال والذي تفاجأ بجرأته وشجاعته".

واعتبر الحزب ان الرد على استشهاد السنوار يجب أن يكون من خلال توحيد الصف الفلسطيني وانهاء الانقسام وتصعيد المقاومة بكافة أشكالها مشددا على عدم المراهنة على المفاوضات وعلى الولايات المتحدة أ الرجعيات العربية التي تبيع الوهم بعملية سلام.

وأكد على أن طريق الكفاح والتحرر ستستمر في طريقها حتى تحقيق الاهداف المنشودة لابناء شعبنا باقمة دولة فلسطينية مستقلة كاملة السيادة على كامل التراب الفلسطيني وعاصمتها القدس وحق عودة اللاجئين الى مدنهم وقراهم التي هجروا منها عام 1948.