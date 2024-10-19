الاحتلال يحاصر مستشفى الاندونيسي شمال قطاع غزة

وطن: حاصرت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم السبت، مستشفى الاندونيسي في بلدة بيت لاهيا شمال قطاع غزة، واستهدفت كل من يتحرك في محيطه.

وقالت مصادر طبية، إن دبابات الاحتلال حاصرت المستشفى، وأطلقت قذائفها نحو مرافقه، كما توقف المولد الكهربائي عن العمل بسبب إطلاق النار صوب المستشفى.

وأضافت المصادر، أن دبابات الاحتلال هدمت جزءا من سور المستشفى.

وقال مدير المستشفى الإندونيسي في غزة مروان السلطان: إن الدبابات الإسرائيلية تحاصر المستشفى بالكامل وقامت بقطع التيار الكهربائي عنه وانها استهدفت الطابقين الثاني والثالث من المستشفى بقذائف مدفعية

واضاف، أن الاحتلال يهدف إلى تدمير ما تبقى من المنظومة الصحية لإجبار سكان الشمال على الرحيل

واكد على أن الاحتلال يستهدف المنظومة الصحية في القطاع بشكل ممنهج

وكان المستشفى تعرض لحصار مماثل في شهر تشرين ثاني/ نوفمبر 2023، واستهدفته حينها بالقصف المباشر، واقتحمته وقتلت واعتقلت عددا من الجرحى.

وتواصل قوات الاحتلال عدوانها على قطاع غزة، برا وبحرا وجوا، منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023، ما أسفر عن استشهاد 42,500 مواطن، وإصابة 99,546 آخرين، أغلبيتهم من الأطفال والنساء، في حصيلة غير نهائية، إذ لا يزال آلاف المفقودين تحت الأنقاض.