الاحتلال يرتكب مجزرة جديدة في جباليا.. 30 شهيدا بينهم 20 طفلا وامرأة

وطن: استشهد، الليلة، 30 مواطنا بينهم 20 طفلا وامرأة، وأصيب أكثر من 50 مواطنا، في قصف طيران الاحتلال الإسرائيلي قرب مفترق نصار في مخيم جباليا شمال قطاع غزة.

وأفادت مصادر محلية، نقلا عن مستشفى العودة في مخيم جباليا شمال قطاع غزة، بوصول 30 شهيدا بينهم 20 طفلا وامرأة، وأكثر من 50 مصابا، عقب قصف طيران الاحتلال الإسرائيلي عددا من المنازل قرب مفترق نصار بمخيم جباليا شمال قطاع غزة.

وأشارت مصادر طبية، إلى أن 64 مواطنا استشهدوا في غارات الاحتلال على قطاع غزة منذ فجر الجمعة 45 منهم في مخيم جباليا.

وتواصل قوات الاحتلال عدوانها على قطاع غزة، برا وبحرا وجوا، منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023، ما أسفر عن استشهاد 42,500 مواطن، وإصابة 99,546 آخرين، أغلبيتهم من الأطفال والنساء، في حصيلة غير نهائية، إذ لا يزال آلاف المفقودين تحت الأنقاض.