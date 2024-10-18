القوات المسلحة اليمنية: استهدفنا سفينة "MEGALOPOLIS"في البحر العربي بالمسيّرات

وطن: أعلن المتحدث باسم القوات المسلحة اليمنية، العميد يحيى سريع، مساء الجمعة، عن استهداف سلاح الجو المسيّر سفينة "MEGALOPOLIS" في البحر العربي، بعدد من الطائرات المسيّرة، مؤكداً تحقيق العملية أهدافها.

وأوضح سريع أنّ استهداف السفينة جاء بعد انتهاك الشركة المالكة لها قرار حظر الدخول إلى موانئ فلسطين المحتلة، وانتصاراً لمظلومية الشعبين الفلسطيني واللبناني.

كذلك، وجّه سريع التحية إلى المجاهدين في غزة ولبنان، مؤكداً أنّ استشهاد القائد الكبير، رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، يحيى السنوار، لن يزيد المقاومة وكل الأحرار في العالم إلا إصراراً على مواصلة طريق التحرير والانتصار.

وأكد أنّ القوات المسلحة اليمنية، وهي تدشّن عامها الثاني من الإسناد في معركة "الفتح الموعود والجهاد المقدس"، مستمرة في فرض الحصار البحري على الاحتلال الإسرائيلي، واستهداف كل السفن المرتبطة به، أو المتجهة إليه أو التي تتعامل معه.

كما شدّد على الاستمرار في استهداف الاحتلال بالصواريخ والمسيّرات، وعلى أنّ هذه العمليات لن تتوقف إلا بوقف العدوان ورفع الحصار عن قطاع غزة، ووقف العدوان على لبنان.