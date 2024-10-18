ربا محمد تكتب لوطن: استشهاد القادة لا يعيق الانتصار ؛ المقاومة تراكم وصمود حتى التحرير

في معارك التحرر، لا يُقاس النصر بعدد الضحايا او بحجم الخسائر ومقارنتها بخسائر العدو ، بل بالصمود والقدرة على الاستمرار في المقاومة حتى تحقيق الهدف النهائي للمقاومين بدحر العدو ، وفلسطين ليست استثناء او خارج هكذا معادلة فاستشهاد القادة في ميادين النضال، كما حدث مع القائد يحيى السنوار ، لا يعني أن المقاومة قد انتهت، بل هو دليل إضافي على أن المقاومة تتقد شعلتها بدماء الشهداء وتضحياتهم، وهي الطريق نحو التحرير.

المقاومة ليست مجرد رد فعل على العدوان، أو قوة تظهر لحظيًا في وجه الاحتلال. بل عملية حتمية تراكمية، تعكس إصرارًا جماعيًا نما وترعرع عبر سنوات طويلة المعاناة والقهر والاضطهاد وتقابلها سنوات من النضال والمقاومة والتضحيات. فكل شهيد يرتقي على أرض المعركة يقدم نموذجا ويكرس نهجا ويضيف إلى رصيد الصمود الوطني، ويجعل فكرة التحرير ممكنة وأكثر قربا وواقعية.وغدا معروفا في تجارب الشعوب ان استشهاد القادة ليس نهاية مشوار المقاومة ، بل هو تجسيد لروح المقاومة التي لا تعرف الانكسار.( ويكفي ان نذكر في سياق التاريخ ان مئات الجماجم للقادة الحزائريين ما زالت محتجزة في فرنسا بعد اكثر من ستة عقود على تحرير الحزائر اي ان استشهاد هؤلاء القادة والتنكيل بهم قدم للثورة الجزائرية وقودا للاستمرار حتى هزيمة فرنسا .

وحين يقف قائد بحجم يحيى السنوار في الخطوط الأمامية، مشاركًا بشكل مباشر في المعركة حتى لحظة استشهاده، فإنه بذلك يجسد أسمى معاني التضحية ويقدم نموذجا وسيظل أيقونة للنضال والبطولة ليس على الصعيد الفلسطيني او العربي بل على صعيد احرار العالم كله ولنا في تشي غيفارا مثال على ما نقول ، وهكذا لم يكن استشهاده هزيمة، بل رمز لصمود وعطاء يراكم عبر الأجيال، ويؤكد أن كل جولة وكل تضحية تقربنا خطوة أخرى نحو تحقيق الهدف الأكبر: تحرير الارض .

في هذا السياق، يُستعاد موقف سماحة السيد حسن نصر الله رضوان الله عليه حين قال، لا تُهزم قضية يُستشهد قادتها، فهذه الكلمات ليست مجرد كلمات عابرة بل هي عبارة تكتب بماء الذهب ودماء الشهداء ، وهي قاعدة تستند إليها كل حركة مقاومة تستند إلى قاعدة شعبية تسعى للعدالة والخلاص وتواجه أعداء مجرمين يفتقدون لاية قيم ام مفاهيم إنسانية ويتفوقون عسكريًا لكنها تتفوق أخلاقيًا وإيمانا بعدالة قضيتها.

التضحيات الجسيمة والفادحة التي قدمتها وتقدمها الشعوب دفاعا عن حقوقها كما حصل في فيتنام والجزائر وافغانستان وما يقدمه الشعب الفلسطيني خلال تصديه للعدوان من تضحيات ليست سوى محطة على طريق الحرية والخلاص وطرد الغزاة . وما يميز النضال الفلسطيني هو أنه لا ينكسر أمام الخسائر، بل يزداد قوة كلما اشتدت المحن. تضحيات الشعب الفلسطيني، من الشهداء إلى الأسرى والجرحى، هي وقود دائم يشعل جذوة المقاومة والتضحيات لا تُعتبر خسارة ولا قياس لها في منطق الربح والخسارة كما يفكر بعض التجار لا الثوار، بل هي استثمار طويل الأمد في مشروع التحرير الذي يستمر مع تراكم التجارب والآلام.

إن استشهاد القادة في الميدان يعزز روح الوحدة ويجدد العزم لدى الشعب الفلسطيني. فكما توحدت المقاومة الفلسطينية واللبنانية في مواجهة الاحتلال، فإن التجربة تثبت أن الصمود والمقاومة، مهما كانت التضحيات تشق من خلالها طريق النصر الذي كان خاتمة كل الثورات العادلة فإرادة الشعوب هي المنتصرة لامحالة . في الجنوب اللبناني، استشهاد القادة والجنود لم يكن سوى لحظة من لحظات تعزيز الروح القتالية التي قادت الى تحقيق انتصارات كبيرة متواصلة ضد العدو الإسرائيلي. هذا النموذج يتكرر اليوم في غزة، حيث تعزز التضحيات مسار المقاومة وتبني جدارًا من الصمود لا يمكن كسره.

المقاومة ليست خيارًا قصير الأجل، بل عملية تراكمية تتراكم من جولة إلى أخرى، وعلى تضحيات متتابعة لا تتوقف ولا تتراجع . كل قائد يرتقي في الميدان، وكل مقاوم يقدم روحه فداءً لوطنه، يضيف إلى هذا التراكم ويقربنا خطوة نحو النصر.

المقاومة ليست مجرد فعل آنٍي بل هي مسار طويل تتداخل فيه التضحيات مع الإصرار، ليشكلوا معًا نسيجًا صلبًا لا يمكن لآلة الحرب الإسرائيلية أن تمزقه. النصر ليس بعيدًا، فكل شهيد يسقط يضيف مزيدًا من القوة إلى حركة المقاومة. كما قال السيد حسن نصر الله: “لا يستطيع أحد أن يهزم أمة تعطي من قادتها وشعبها شهداء من أجل حريتها”.

ختامًا: القادة الذين يستشهدون في ميدان المعركة، مثل السنوار يمثلون روح المقاومة التي لا تنكسر ولا تتراجع. كل قطرة دم تسقط على أرض فلسطين هي لبنة أخرى في بناء جسر التحرير الذي سيُعبر به الشعب الفلسطيني يومًا ما إلى حريته الكاملة. التضحيات التي يقدمها المقاومون ليست خسارة، بل هي زخم متجدد يضيف إلى تراكم المقاومة، ويقرب يومًا بعد يوم من لحظة التحرير الحتمي.

النصر ليس حلمًا بعيدًا، بل حقيقة تتشكل مع كل شهيد يسقط، ومع كل قائد يستشهد. ستبقى المقاومة هي السلاح الأصيل في مواجهة الاحتلال، وستظل التضحيات عنوانًا للصمود حتى يُكتب الفصل الأخير من قصة التحرير، والتي لن تكتب إلا بالدماء وبالإرادة التي لا تعرف الهزيمة.