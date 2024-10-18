كهرباء القدس تعلن قطع التيـار الكهربـائي عن عدة مناطق من محافظة رام الله

وطن: اعلنت شركة كهرباء محافظة القدس عن اضطرارها آسفة لقطع التيار الكهربائي يوم السبت الموافق 19/10/2024 من الساعة الثامنة والنصف صباحاً وحتى الساعة الثانية عشرة والنصف ظهراً ، عن المناطق التالية في محافظة رام الله:

أجزاء من بيتونيا وتشمل: مصنع معايعة والمجاورين، عابدين هوم والمجاورين، إسكان جنة الرحمن والمجاورين، مفرق الحتو والمجاورين، وكالة الفنون والمجاورين، مدرسة بنات بيتونيا الثانوية والمجاورين ، مخازن اليونيبال والمجاورين ، بلدية بيتونيا والمجاورين ، مدرسة النهضة النموذجية والمجاورين ، عمارة الفجر التجاري والمجاورين ، شركة البرق والمجاورين ، كراج النابلسي والمجاورين ، قاعات الجمزاوي والمجاورين ، جمعية اللد والمجاورين ، إسكان الحمد والمجاورين ، شركة مفرزات الهناء والمجاورين ، مدارس نور الهدى والمجاورين ، شركة بال ميدان والمجاورين.

وتعتذر الشركة عن هذا الاجراء الناتج عن قيام الشركة بأعمال الصيانة على خطوط الضغط العالي المزودة لتلك المناطق