مستوطنون يسرقون خيمة في هجوم على مسافر يطا جنوب الخليل

وطن: أقدم مستوطنون، اليوم الجمعة، على سرقة خيمة خلال هجوم على منطقتي "الفخيت" و"الحلاوة" بمسافر يطا جنوب الخليل.

وقالت مصادر محلية إن عددا من المستوطنين سرقوا خيمة وأثاثا للمواطن محمد يونس أبو عرام خلال هجوم على منطقتي "الفخيت و"الحلاوة" بمسافر يطا، تخلله اقتحام لمدرسة الفخيت المختلطة.

وقال الناشط أسامة مخامرة، إن هجمات المستوطنين واعتداءاتهم تزايدت في مسافر يطا، لا سيما في خربة الحلاوة التي نصبوا فيها قبل أيام خيمتين ومزرعة أغنام، مشيرا إلى أن المستوطنين سيطروا على بئر مياه للمواطن إسماعيل أبو عرام، والقريب من أراضي الخربة.

يذكر أن المستوطنين صعدوا من اعتداءاتهم على المواطنين في مسافر يطا، حيث يهاجمون مساكن المواطنين وحظائر المواشي ورعاة الأغنام والمزارعين، في محاولة لإجبارهم على ترك أراضيهم وتهجيرهم قسرا من المنطقة.