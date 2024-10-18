رام الله: الاحتلال ينكل بشاب في مخيم الجلزون ويقتحم دورا القرع

وطن: نكل جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الجمعة، بشاب خلال اقتحام مخيم الجلزون، شمال رام الله.

وأفادت مصادر محلية، بأن جنود الاحتلال اعتدوا على شاب بالضرب خلال اعتقاله من مخيم الجلزون، واحتجازه لبعض الوقت في إحدى المركبات العسكرية.

في سياق متصل، اقتحمت قوة من جيش الاحتلال قرية دورا القرع، شمال شرق رام الله.

وذكرت مصادر محلية أن جنود الاحتلال أطلقوا قنابل الغاز المسيل للدموع خلال الاقتحام، وقاموا بإزالة أعلام فلسطين وصور للشهيد محمد حسين فواقة ألصقت مؤخراً إحياء للذكرى السنوية الأولى لاستشهاده في هجوم للمستوطنين على أراضي القرية.