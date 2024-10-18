خلال 24 ساعة.. جيش الاحتلال يعلن إصابة 53 جنديا غالبيتهم في جنوب لبنان

وطن: اعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي إصابة 53 جنديا خلال الساعات الـ 24 الماضية.

ووفق موقع جيش الاحتلال الإسرائيلي، الجمعة، وصل عدد الجنود المصابين منذ بداية الحرب إلى 4 آلاف و948 ارتفاعا من 4 آلاف و895 يوم أمس.

وبذلك يكون 53 جنديا قد أصيبوا خلال 24 ساعة.

ومن بين المصابين ألفين و347 جنديا أصيبوا بالمعارك البرية في قطاع غزة، ارتفاعا من ألفين و344 يوم أمس، وفق المعطيات ذاتها.

وبذلك يكون 3 جنود أصيبوا بالمعارك البرية في قطاع غزة خلال الـ 24 ساعة الماضية.

ووفقا لمعطيات جيش الاحتلال الإسرائيلي فإن 47 من المصابين ما زالوا يعالجون بإصابات خطيرة، و191 بإصابات متوسطة، و40 طفيفة.

واستنادا الى معطيات جيش الاحتلال فإن 745 جنديا قتلوا منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر/تشرين أول من العام الماضي، بينهم 353 بالمعارك البرية في قطاع غزة التي بدأت في 27 أكتوبر/تشرين أول الماضي.